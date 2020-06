Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Bei Abholung des Neufahrzeugs Unfall verursacht

Calw (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 18.000 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Dienstag gegen 10:30 Uhr in der Straße "Am Täle" ereignete.

Ein 85 Jahre alter Mann war im Begriff, seinen neuen VW im dortigen Autohaus abzuholen. Während der Einweisung durch das Fachpersonal rutschte der Mann offenbar von der Kupplung seines neuen Wagens ab. In dessen Verlauf rollte das Fahrzeug vom Parkplatz des Autohauses über die Straße und prallte dort gegen die Hausmauer eines gegenüberliegenden Gebäudes. Der 85-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

