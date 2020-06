Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen in Nagold ein Auto beschädigt und hat sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unfallflüchtige gegen 11:00 Uhr auf der Iselshauser Straße unterwegs, als er bei der Vorbeifahrt einen geparkten Renault streifte und im Anschluss seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fortsetzte.

Am Renault entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen beim Polizeirevier Nagold unter 07452 9305-0 zu melden.

