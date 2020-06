Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vorfahrt missachtet - zwei leicht verletzte Personen

Pforzheim (ots)

Am Montagabend wurden bei einem Unfall in der Nordstadt ein 60-Jähriger sowie ein 19-Jähriger leicht verletzt.

Gegen 20:40 Uhr befuhr der 19-Jährige Mercedesfahrer die Hohenzollernstraße in östliche Richtung. Der von rechts aus der Gutenbergstraße kommender 60-jährige Peugeotfahrer beabsichtigte, die Hohenzollernstraße zu queren und übersah hierbei den Mercedesfahrer. Durch die anschließende Kollision werden beide Beteiligte leicht verletzt und in der Folge in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro, am Opel ein geschätzter Schaden von 4.000 Euro.

