POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Personen nach Unfall verletzt - Unfallfahrer alkoholisiert

Leicht verletzt wurden am Samstagabend gegen 22.00 Uhr die Insassen eines Smarts, als es an der Kreuzung Holzgartenstraße/Calwer Straße/ Kreuzstraße/St. Georgen Steige zu einem Verkehrsunfall kam. Dabei fuhren die 60-jährige Smart-Fahrerin mit ihrem gleichaltrigen Mitfahrer von der Calwer Straße in den Kreuzungsbereich, als ihnen ein 31-jähriger Opel-Fahrer offensichtlich die Vorfahrt nahm. Es kam zur Kollision.

Der 31-Jährige flüchtete anschließend, parkte jedoch sein Fahrzeug unweit von der Unfallstelle und kehrte zurück. Ein durch die eingetroffenen Polizisten durchgeführter Alkoholvortest beim Opel-Fahrer ergab einen Wert von knapp zwei Promille, woraufhin er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

