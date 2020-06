Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Nach Unfall verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Frankstraße wurde am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin verletzt. Die Frau war im Bereich eines Parkplatzes mit ihrem Hund unterwegs. Als ihr Hund auf die Straße rannte, versuchte sie diesen wieder einzufangen. Am Bordstein kam sie ins Stolpern. Während dem Sturz in Richtung Fahrbahn, wurde sie von einem vorbeifahrenden Pkw mit dem Außenspiegel erfasst. Die 18-Jährige blieb dann verletzt am Boden liegen.

Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise auf den Unbekannten oder den Pkw liegen nicht vor.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell