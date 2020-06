Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung mit Messer am Bahnhof

Pforzheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof kam es am Donnerstagmittag gegen 13.45 Uhr. Ein 40-jähriger Fußgänger wurde im Bereich der östlichen Bahnunterführung von einem 33-Jährigen zunächst angepöbelt, da ihm offensichtlich das Gesicht nicht gefiel. Anschließend schlug der 33-Jährige dem 40-Jährigen ins Gesicht. Als der 33-Jährige nochmals zuschlagen wollte, eilte ein 32-Jähriger Passant zur Hilfe. Der 33-Jährige zog daraufhin ein Messer und verletzte den helfenden Passant am Ohr.

Die beiden Passanten wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der 33-jährige Deutsche wurde in Gewahrsam genommen. Ihm droht nun eine Anzeige.

