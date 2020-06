Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Überfall auf Autofahrer: Entwendetes Fahrzeug aufgefunden - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.06.2020, 14:21 Uhr

Calw (ots)

Polizeikräfte haben den am Mittwoch in Calw-Heumaden geraubten Mercedes nach einem Zeugenhinweis in einem Waldstück in der Nähe des Tatortes zwischenzeitlich aufgefunden. Täterhinweise haben sich bislang noch keine ergeben. An dem Pkw werden nun Spuren gesichert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen werden weiterhin darum gebeten, sich unter 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

