POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter vergeht sich an junger Frau

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Pforzheim an einer jungen Frau sexuell vergangen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen saß die erwachsene Geschädigte gegen Mitternacht auf einer Bank am Enzufer im Bereich des Meßplatzes, als sie von dem Täter angesprochen wurde. Als die junge Frau in der Folge aufstand und wegging, lief der Unbekannte neben ihr her und redete auf sie ein. In der Erasmusstraße trat der Tatverdächtige dann unvermittelt an sie heran. Er zog ihr sowohl Hose, als auch Unterhose herunter und führte gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr durch. Zum Geschlechtsverkehr kam es dabei nicht. Nachdem der Täter von der Frau abgelassen hatte, floh er zu Fuß in unbekannte Richtung und die Geschädigte verständigte ihren Freund. Die hinzugerufenen Polizeikräfte fahndeten unverzüglich nach dem Täter, konnten ihn bisher jedoch noch nicht auffinden. Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 30-jähriger, rund 100 Kilogramm schwerer, kräftiger Mann mit afrikanischem Erscheinungsbild. Er hatte kurze, schwarze Haare, die in der Mitte einer Glatze gleichkommen, und war bekleidet mit einem zweifarbigen, rotblauen Kapuzenpullover sowie schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen. Zudem führte der Täter eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die Geschädigte, welche der deutschen Sprache nicht mächtig ist, zwischenzeitlich mithilfe eines Übersetzers befragt, um Einzelheiten über den Vorfall erfahren zu können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

