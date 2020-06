Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Fahrzeugscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Althengstett (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Montag auf Diensttagmorgen die Frontscheibe einer Sattelzugmaschine vermutlich mittels eines Nothammers beschädigt. Das Fahrzeug stand im besagten Zeitraum auf einem Firmengelände in der Carl-Benz-Straße in Althengstett. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1610 entgegen.

