Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unfall nach Abbiegevorgang - Verursacherin gesucht

Kämpfelbach (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Thomasbrunnenstraße in Kämpfelbach. Nach bisherigen Erkenntnissen bog gegen 13:48 Uhr eine noch unbekannte Pkw-Fahrerin von der Schlossgasse in die Thomasbrunnenstraße in einem derart engen Bogen ein, dass ein entgegenkommender 30-jähriger Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er gegen einen geparkten Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Die Unbekannte verließ in der Folge mit ihrem dunklen Auto die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 1863111 entgegen.

