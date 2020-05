POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer

Polizeipräsidium Pforzheim

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Pkw-Fahrer und einem 47-jährigen Radfahrer kam es auf einem Feldweg zwischen Althengstett und Stammheim am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr. Der 46-jährige Landwirt fuhr mit seinem Pkw auf dem Feldweg in Richtung eines Bauernhofs. Der Feldweg ist nur für Anlieger freigegeben. Der 47-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad dem Landwirt entgegen und soll bei der Vorbeifahrt gegen den Außenspiegel des Pkw geschlagen haben, so dass dieser einklappte.

Als der 46-Jährige mitteilte, dass er die Polizei hinzurufen werde, fuhr der Radfahrer weiter. Der Pkw-Fahrer wendete daraufhin sein Fahrzeug und fuhr dem 47-Jährigen hinterher. Da dieser nicht anhielt, soll der 46-Jährige den Radfahrer absichtlich mit Pkw touchiert haben, sodass dieser zu Fall kam.

Zwischen beiden Personen kam es dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit auf einem Acker. Der Radfahrer biss hierbei dem 46-Jährigen in die Hand, während dem 47-Jährigen zwei Zähne ausgeschlagen worden waren.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen.

