Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Nachdem er am Mittwoch, zwischen 6:30 und 19:15 Uhr, einen Mitsubishi beschädigt hatte, ist ein noch unbekannter Fahrzeugführer einfach davongefahren.

Der Mitsubishi war in Freudenstadt in der Alfredstraße geparkt, als der unbekannte Verursacher mit seinem Wagen dagegen stieß. Ohne sich jedoch weiter um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer danach weg.

Das Polizeirevier Freudenstadt bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07441 5360 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

