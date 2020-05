Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Sachschaden

Pforzheim (ots)

Einen Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro hat am Donnerstag ein bislang Unbekannter an einem geparkten BMW an der Bundesstraße 10 in Pforzheim hinterlassen.

Der Fahrzeugbesitzer hatte gegen Mittag sein Auto auf dem Pendlerparkplatz bei der Anschlussstelle Pforzheim-Ost abgestellt. Als er um 23.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine gesamte rechte Fahrzeugseite stark beschädigt war und sich der Verursacher unerlaubt aus dem Staub gemacht hatte. Nach festgestelltem Schadensbild dürften die Beschädigungen durch einen Lkw oder einen Anhänger verursacht worden sein. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231/186-3111 gerne entgegen.

