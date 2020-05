Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Betrunkener Unfallflüchtiger nach Bürgerhinweis festgenommen

Bad Wildbad (ots)

Ein couragierter Bürger erkannte am Mittwochabend das Fahrzeug eines flüchtigen Unfallverursachers wieder, so dass dieser letztlich festgenommen werden konnte.

Gegen 22:40 Uhr beschädigte ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer in der Kleinenztalstraße einen parkenden Dacia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein Augenzeuge verfolgte das Fahrzeug und konnte den Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme vor Ort entscheidende Hinweise geben. Kurze Zeit später saß der 32-Jährige erneut am Steuer des Unfallfahrzeugs und kam an die Unfallstelle zurück. Bei seiner Kontrolle ergab ein Atemalkoholvortest einen Wert rund 1,8 Promille. Einen Führerschein konnte der Verursacher nicht vorweisen. Nach eigenen Angaben wäre er seit Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro je Fahrzeug. Weiterhin wurden durch den Unfall technische Geräte im Kofferraum des Dacia beschädigt, wobei hier der Sachschaden auf rund 1.500 Euro geschätzt wird.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell