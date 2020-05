Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Radfahrer prallt gegen Fahrzeugtür

Enzkreis (ots)

Ein 64-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Bachgasse in Königsbach so verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 17:00 Uhr öffnete ein 36-jähriger Fahrer eines Renault die Fahrzeugtür und achtete hierbei nicht im ausreichendem Maße auf den Verkehr. Der zu diesem Zeitpunkt an dem Renault vorbeifahrende Radfahrer prallte in der Folge gegen die Fahrertür, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er musste zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus behandelt werden.

