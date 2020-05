Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Täter scheitert bei versuchtem Einbruch in Apotheke

Dornstetten (ots)

Ein Unbekannter hat von Montag auf Dienstag versucht, gewaltsam in eine Apotheke in Dornstetten einzudringen. Der Täter machte sich offenbar mit einem Werkzeug an einer Türe des Gebäudes in der Hauptstraße zu schaffen, scheiterte jedoch daran und flüchtete in der Folge unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bereits in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai war die betreffende Apotheke Ziel eines Einbruchs. Ob ein Tatzusammenhang mit dem neuerlichen Fall besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 960 in Verbindung zu setzen.

