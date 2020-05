Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Zeugen gesucht: Nach Unfall verletzt

Bad Liebenzell (ots)

Zwei Leichtverletze und ein Schaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Landesstraße 179 zwischen Althengstett und Calw-Hirsau. Ein 57-jähriger VW-Fahrer missachtete an einer Stoppstelle beim Einbiegen in die Landesstraße in Richtung Althengstett die Vorfahrt eines 18-jährigen VW-Fahrers. Durch die Kollision wurden beide Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

