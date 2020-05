Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Bei Fahrzeugbrand schwer verletzt

Enzkreis (ots)

Schwere Brandverletzungen zog sich am Montag gegen 16:00 Uhr ein 41 Jahre alter Mann zu, nachdem er einen Kanister voll Benzin mit seinem Fahrzeug transportierte.

Der Mann transportierte in seinem VW einen gefüllten Benzinkanister, um mit diesem ein Motorrad zu befüllen. Während der Fahrt bemerkte er, wie Benzin aus dem Kanister in seinen Kofferraum auslief. Nachdem der 41-jährige sein Fahrzeug abstellte und nach dem Kanister schauen wollte, entzündete sich das Benzin aus noch ungeklärter Ursache. Das Feuer breitete sich rasch auf das gesamte Fahrzeug aus. Der Mann, welcher durch den Brand schwere Verletzungen davontrug, musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Durch die freiwillige Feuerwehr Knittlingen, die mit insgesamt elf Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz war, konnte der Brand gelöscht werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell