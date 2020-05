Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Einbruch in Bäckerei

Rohrdorf (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwochfrüh gegen 01.50 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Talstraße. Die Täter drangen über eine Seitentür ein und gelangten so ins Innere.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen blieben bislang erfolglos.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

