POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Eine verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmittag auf der Landstraße 410 Dettingen Richtung Neckarhausen.

Dabei befuhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer die Landstraße von Neckarhausen in Richtung Horb, als er sich links einordnete um in Richtung Dettingen in die Sulzerstraße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er offenbar eine ihm entgegenkommende 22-jährige VW-Fahrerin. Trotz Ausweichversuch der 22-Jährigen kam es zur Kollision. Hierbei verletzte sich die 22-Jährige leicht und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 18.000 Euro.

