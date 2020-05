Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Pkw weicht LKW aus: Verkehrsunfall mit verletztem 18-Jährigem

Horb am Neckar (ots)

Verletzungen im Gesichtsbereich zog sich ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer zu, nachdem er am Montag, gegen 16:45 Uhr, einem entgegenkommenden LKW ausgewichen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der junge Renault-Fahrer die Kreisstraße 4761 von Dürrenmettstetten in Richtung Dettingen als ihm ein LKW im Bereich seiner Fahrspur entgegenkam. Möglicherweise um einen Verkehrsunfall zu verhindern, fuhr der 18-Jährige zunächst nach rechts in die Leitplanken. Von dort geriet er quer über die Fahrbahn nach links an eine Böschung, um von dort wieder nach rechts abgewiesen zu werden. Nach dem Verkehrsunfall wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Ob sich der ermittelte 23 Jahre alte Fahrer des LKW auf der Gegenfahrbahn befand und er im Anschluss den Verkehrsunfall bemerkt hatte, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt unter 07441/536-550 zu wenden oder an das Polizeirevier Horb unter 07451/96-0.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell