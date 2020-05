Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Mammutbaum

Freudenstadt (ots)

Mit einem stumpfen Gegenstand hat von Sonntagabend auf Montagvormittag ein Unbekannter einen Mammutbaum auf dem Marktplatz beschädigt und dadurch möglicherweise einen folgenschweren Sachschaden verursacht. Die Rinde des rund 70 Jahre alten Baumes wurde an mehreren Stellen abgeschlagen, wodurch der im Grunde unersetzbare und seltene Mammutbaum erheblichen Schaden nahm. Ob der Baum die beigebrachten Beschädigungen überlebt, wird sich erst im Laufe der nächsten Jahre zeigen. Sollte er gefällt werden müssen, ist von einem Schaden in fünfstelliger Höhe auszugehen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0 in Verbindung zu setzen.

