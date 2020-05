Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Alkoholisierter 31-Jähriger leistet Widerstand: Polizeibeamter verletzt

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Samstagabend ist bei einem Einsatz in Niefern ein Beamter des Polizeireviers Mühlacker derart verletzt worden, dass er vorübergehend dienstunfähig wurde.

Vorausgegangen waren dem Einsatz offenbar Streitigkeiten, bei denen es gegen 20 Uhr zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen sein soll. Als eine erste Streife vor Ort eintraf, konnte sie den 31-jährigen Tatverdächtigen außerhalb des Anwesens in der Haufentalstraße antreffen. Entgegen der Aufforderung, stehen zu bleiben, versuchte der 31-Jährige daraufhin, sich an einem Polizeibeamten vorbeizudrängen, sodass jener ihn festhalten musste. Der Tatverdächtige wehrte sich in der Folge jedoch derart massiv, dass beide zu Boden stürzten. Dabei erlitt der Beamte Abschürfungen und Prellungen. Als die Einsatzkräfte den 31-Jährigen zum Streifenwagen führten, leistete er weiterhin Widerstand, wodurch die Armbanduhr eines anderen Beamten beschädigt wurde. Die Ordnungshüter nahmen den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen, ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von fast zwei Promille ergeben, letztlich in Gewahrsam. Ihn erwarten nun Strafanzeigen sowie eine Rechnung für die Übernachtung in der Polizeizelle.

