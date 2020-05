Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Freudenstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gaststätte in der "Lange Straße" einzudringen, scheiterten aber an Fenster und Türe. Hier konnten Hebelspuren festgestellt werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt Tel.: 07441 / 5360, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressesprecher

