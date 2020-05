Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Schömberg (ots)

Ein Rollerfahrer musste am Mittwochnachmittag in Schömberg nach einem Unfall mit einem Pkw in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Der 54-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Hugo-Römpler-Straße unterwegs, als ein 59-jähriger Dacia-Fahrer über den Bordstein auf die Fahrbahn einfahren wollte. Der Autofahrer dürfte nach bisherigen Kenntnissen den Rollerfahrer übersehen haben, welcher durch die Kollision stürzte und verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3.000 Euro.

