POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg-Betzweiler - Zeugen gesucht: Mit Schubkarre absichtlich Gefährdung provoziert?

Loßburg-Betzweiler (ots)

Ein 39-jähriger Motorrad-Fahrer wurde am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Peterzeller Straße gefährdet. Ein 56-Jähriger lief mit seiner Schubkarre auf die Fahrbahn. Als sich der 39-Jährige näherte, soll er die Schubkarre absichtlich in Richtung Motorrad gesteuert haben. Der Motorrad-Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen und fuhr auf die Schubkarre auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Vorgang soll von einem weiteren Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein, welcher in einem blauen Opel-Vectra während des Vorfalls vorbeifuhr.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel. 07441 536-312, in Verbindung setzen.

