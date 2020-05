Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Kupferdiebstähle in Vereinsheimen

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an zwei Vereinsheimen in der Speßhardter Straße zu schaffen. Die Täter montierten an einem Gebäude und einer Grillhütte Kupferfallrohre im Gesamtwert von rund 2000 Euro ab. Hinweise auf die Unbekannten gibt es derzeit nicht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

