Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pfalzgrafenweiler (ots)

Beschädigt wurde am Freitagmittag zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr ein geparkter Porsche in Pfalzgrafenweiler. Es entstand am hinteren linken Radlauf ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Für die Unfallörtlichkeit kommen gleich zwei Standorte in Frage. Zum einen die Dieselstraße, Höhe eines Kiosks und zum anderen der Parkplatz des Edeka-Marktes.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel.: 07441/5360, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell