Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Enzkreis (ots)

(Enzkreis) Straubenhardt - Festnahme nach versuchtem Überfall auf Metzgerei und Getränkemarkt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - erließ der Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 30-jährigen Deutschen. Der Mann ist dringend verdächtig, am vergangenen Donnerstag, den 07.05.2020, eine Metzgerei in Feldrennach aufgesucht und von der anwesenden Inhaberin unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert zu haben. Letztlich flüchtete dieser ohne Beute. Am Freitag, den 08.05.2020, soll der dringend Tatverdächtige auch eine Kassiererin in einem Getränkemarkt in Feldrennach mit einer angeblichen Bombe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Kassiererin löste daraufhin einen Alarm aus, weshalb der Tatverdächtige auch hier ohne Beute flüchtete. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung sowie der umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnte der nun dringend Tatverdächtige ermittelt werden, der die Taten gestand. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an.

Simone Unger, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

