POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkener und führerscheinloser Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mühlacker (ots)

Insgesamt 13 Streifenwagen des Polizeipräsidiums Pforzheim waren in der Nacht zum Freitag an einer Verfolgungsfahrt eines 25-Jährigen beteiligt, der sich teilweise mit hohen Geschwindigkeiten versuchte einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Einer Streife des Polizeireviers Mühlacker fiel um 01.10 Uhr in einer 30er Zone in Mühlacker ein mit hoher Geschwindigkeit fahrender Audi auf, weshalb die Beamten beabsichtigten, das Fahrzeug zu kontrollieren. Ohne auf die Haltezeichen der Polizisten zu achten, beschleunigte das Fahrzeug und fuhr über die Stuttgarter Straße in Richtung Illingen. Auf der Strecke hielt der Fahrer kurz an, wendete und fuhr mit etwa 180 Stundenkilometer zurück in die Stadt in Fahrtrichtung Lomersheim. Zwischenzeitlich wurden mehrere Streifenwagen zur Unterstützung eingebunden. Das verfolgte Fahrzeug wurde kurze Zeit später in der Vogelsangstraße wieder gesichtet und konnte zunächst mit einem quer gestellten Streifenwagen und eingeschaltetem Blaulicht angehalten werden. Eine Polizeibeamtin war bereits für die angedachte Kontrolle ausgestiegen, als der Fahrer erneut anfuhr und über den Gehweg auf die Beamtin zusteuerte. Diese konnte noch rechtzeitig einen Schritt nach hinten machen und blieb unverletzt.

Durch das Kennzeichen konnte die Halteranschrift des 25-Jährigen ausfindig gemacht werden, der kurze Zeit später an seinem Wohnanwesen vorläufig festgenommen wurde. Der Mann räumte ein, den Audi gefahren zu sein und will die Polizistin gar nicht gesehen haben. Von dem Fahrer, der eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille aufwies, wurde eine Blutprobe erhoben. Einen Führerschein konnte der Mann nicht abgeben, da er gar nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

