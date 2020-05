Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken mit Auto unterwegs

Pforzheim (ots)

Ein 26-jähriger BMW Fahrer war am Donnerstagmorgen in Pforzheim unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 00:15 Uhr in der Blücherstraße konnten die kontrollierenden Polizeibeamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord bei dem Mann Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließender Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Aufgrund dessen musste der 26-jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

