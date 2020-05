Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Rottweil und des PP Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nach Festnahme durch die Polizei: Drei Personen wegen Verdachts des Bandendiebstahls in Untersuchungshaft

Horb am Neckar (ots)

Wegen Verdachts des Bandendiebstahls sitzen seit Mittwoch ein 29-Jähriger, ein 24-Jähriger sowie ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft.

Der 29- und der 24-Jährige waren am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, in einem Drogeriemarkt in Horb wegen ihres verdächtigen Verhaltens aufgefallen. Nachdem die beiden das Geschäft verlassen hatten, bemerkten die dortigen Mitarbeiterinnen, dass aus einem Verkaufsregal mehrere originalverpackte Parfümflaschen fehlten. Die in der Folge verständigten Beamten des Polizeireviers Horb entdeckten die beiden Tatverdächtigen, als diese zusammen mit einer dritten Person, einem 23-Jährigen, gerade in einem Auto von einem in der Nähe befindlichen Parkplatz wegfahren wollten. Bei der darauffolgenden Kontrolle und Durchsuchung des Wagens fanden die Einsatzkräfte nicht nur die gesuchten Parfümflaschen, sondern auch weitere, teilweise hochpreisige Parfums, bei welchen es sich nach derzeitigem Sachstand ebenso um Diebesgut handeln dürfte. Die offensichtlich entwendete Ware hat einen Wert von insgesamt rund 5.000 Euro. Die Beamten nahmen alle drei Männer fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurden die dringend Tatverdächtigen, allesamt georgische Staatsangehörige, am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft.

