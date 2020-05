Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen -

Freudenstadt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Arztpraxis eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 18:45 Uhr und 06:40 Uhr ein rückwärtiges Fenster der in der Schillerstraße gelegenen Praxis auf. Nachdem die Diebe so in das Gebäude gelangten, begaben sie sich in den Anmeldebereich und durchsuchten sämtliche Schränke. Es wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Horb unter 07451 960 in Verbindung zu setzen.

