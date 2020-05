Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro waren die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Pforzheimer Straße in Pforzheim ereignete.

Eine 70-jährige Fahrerin eines VW fuhr gegen 15:00 Uhr auf der Pforzheimer Straße. An der Einmündung zum Breitenackerweg bemerkte sie zu spät den vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden VW einer 72-jährigen Fahrerin und fuhr auf diesen auf. Die Fahrerin des vorderen Fahrzeugs wurde durch den Unfall leicht verletzt.

