POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Suchaktion nach Hilfe-Rufen im Wald

Mühlacker (ots)

Zu einem Polizeieinsatz nach Hilfe-Rufen im Bereich der Lindachstraße kam es am Mittwochnacht gegen 23.55 Uhr. Ein aufmerksamer Passant meldete den Vorfall der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein Mann und eine jüngere Frau im Bereich eines größeren Steins Alkohol konsumierten. Danach liefen die Beiden in den Wald und man konnte die Hilfe-Rufe der Frau hören.

Zur Suche waren zwei Streifwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Es konnte nichts festgestellt werden.

