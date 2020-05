Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Enzkreis (ots)

Eine verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 13:40 Uhr.

Eine 58-jährige Citroenfahrerin war auf der Römerstraße in Richtung Schwann unterwegs. An der Kreuzung Römerstraße / Ganzhornweg missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 34-jährigen Opelfahrers, welcher beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Feldrennach zu überqueren. Der Opel kollidierte frontal mit der Beifahrertür des Citroen. Durch den Aufprall wurde die 82-jährige Beifahrerin des Citroens leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell