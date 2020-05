Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Mit über 1,8 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Alpirsbach (ots)

Ein 62-jähriger Mann wurde am Mittwoch mit über 1,8 Promille aus dem Verkehr gezogen. Gegen 19:30 Uhr befuhr der 62 Jährige mit seinem Mazda die Lange Straße aus Gräben kommend in Richtung Reutin. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam er hierbei zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab. Nach der polizeilichen Kontrolle wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Er muss sich weiterhin in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ein Sachschaden entstand nicht.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell