Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Enzkreis (ots)

Nachdem er vermutlich beim Rangieren einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro verursachte, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher zudem unerlaubt von der Unfallstelle. Als Unfallzeitraum kommt der Dienstag, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in Betracht. Die Unfallörtlichkeit befand sich in einer Garageneinfahrt in der Bergstraße. Der BMW, welcher zum Unfallzeitpunkt in der Einfahrt geparkt stand, wurde am linken hinteren Fahrzeugheck beschädigt.

Das Polizeirevier Mühlacker sucht nun Zeugen zu dem Unfall. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07041 9693 0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

