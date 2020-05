Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Handtasche aus Pkw entwendet

Freudenstadt (ots)

Ein Unbekannter entwendet am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Max-Eyth-Straße gegen 17.45 Uhr eine Handtasche aus einem Pkw. Eine 83-Jährige stieg in ihr Fahrzeug ein, während zu diesem Zeitpunkt der Unbekannte die Beifahrertüre öffnete und die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche entwendete.

Der Mann flüchtete im Anschluss in Richtung Bahnhof. In der Handtasche befanden sich persönliche Ausweispapiere sowie der Geldbeutel mit Bargeld.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare. Er trug einen hellen karierten Pullover.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel. 07441 536-311, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

