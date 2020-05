Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Nach Unfall geflüchtet

Maulbronn (ots)

Einen Schaden von rund 1000 Euro hinterließ ein bislang Unbekannter am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Stuttgarter Straße. Der Unbekannte beschädigte beim Rangieren eine Dachrinne eines Carports in 2,40 m Höhe.

Bei dem Verursacher handelt es sich daher möglicherweise um einen Lkw oder Kleintransporter.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

