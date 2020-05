Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Kradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Altensteig (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntagmittag gegen 14.40 Uhr ein 63 Jahre alter Motorradfahrer bei Altensteig, nachdem er seinem Vordermann aufgefahren war und stürzte. Der 63-Jährige befand sich mit seinem 58-jährigen Freud auf einer Motoradtour, als dieser auf der abschüssigen Kreisstraße 4335 vor ihm wegen Personen am Fahrbahnrand bremste. Der hinterherfahrende 63-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr seinem Vordermann auf. Während der 58-Jährige unverletzt blieb, wurde der Auffahrende durch den Zusammenprall so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Der Mann wurde mit seinen schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Die beiden Motorräder mussten mit einem Gesamtunfallschaden von 25.000 Euro abgeschleppt werden.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell