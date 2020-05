Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - E-Bike-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwerverletzt hat sich am Freitagmittag gegen 11.00 Uhr ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer, als er auf dem Enztalradweg in Pforzheim vom Enzauenpark in Richtung Mäurach fuhr. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Radfahrer vom Radweg ab und stürzte in der Folge eine leichte Böschung hinab. Der verletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Aufgrund einer Zeugenaussage kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

