POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Leichtverletzter nach Unfall

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr in der Bahnhofstraße.

Dabei hielt ein 31-jähriger Citroen-Fahrer aufgrund parkender Autos verkehrsbedingt an. Der ihm folgende Fahrer eines Leichtkraftrades setzte zum Überholen an, als der 31-Jährige nach links zog um an den parkenden Autos vorbeizufahren. Bei der folgenden Kollision kam der Fahrer des Leichtkraftrads zu Sturz und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro.

Bei der Kontrolle der Personalien konnte festgestellt werden, dass der Pkw-Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

