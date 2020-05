Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken Unfall verursacht

Pforzheim (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz nach 17.45 Uhr, wollte eine 76jährige Hyundai-Fahrerin von der Kieselbronner Straße nach links auf den Parkplatz des dortigen Gartencenters abbiegen. Der hinter ihr fahrende 62jährige Fahrer eines Yamaha-Motorrads reagierte nicht und fuhr hinten auf. Zunächst verblieb der Unfallverursacher vor Ort, flüchtete jedoch, als die Hyundai-Fahrerin die Polizei verständigte. Nach ca. 200m kam der Motorradfahrer alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Karlsruher Krankenhaus geflogen. Der Grund für die Flucht von der Unfallstelle dürfte die alkoholische Beeinflussung mit fast zwei Promille gewesen sein. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Sie mussten nicht abgeschleppt werden. Während der Rettungshubschrauber den Verletzten aufnahm, musste die Kieselbronner Straße kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell