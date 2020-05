Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag hat sich in Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der 81-jährige Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt wurde.

Ein 46-jähriger Autofahrer war gegen 17:15 Uhr auf der Zerrennerstraße unterwegs und wechselte den Fahrstreifen. Hierbei übersah er offenbar den Rollerfahrer, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der 81-Jährige kam in der Folge zu Fall und wurde dabei so verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden von insgesamt über 1.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell