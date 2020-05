Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Verkehrsunfall: 44-jähriger Rollerfahrer mit Alkohol unterwegs

Nagold (ots)

Am Donnerstagabend hat sich in Nagold ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein 44-jähriger Rollerfahrer beteiligt war, der unter deutlichem Alkoholeinfluss stand.

Der 44-Jährige war gegen 22:30 Uhr in der Haiterbacher Straße unterwegs, als er mit seinem Zweirad auf die Gegenfahrbahn kam. Dort streifte er das Auto eines 36-Jährigen, der ihm entgegenfuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Rollerfahrer alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 44-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben und es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

