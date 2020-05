Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Drei Verletzte nach Unfall

Dornstetten (ots)

Drei Verletzte und ein Schaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 28 am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr. Ein 86-jähriger Audi-Fahrer wollte an einer Einmündung auf die Bundesstraße in Richtung Freudenstadt einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 40-jährigen VW-Fahrerin.

Durch die Kollision wurden der 86-Jährige, die 40-Jährige sowie deren 6-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

