Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Verdacht der Trunkenheitsfahrt: Ermittlungen gegen 50-Jährigen ohne Führerschein

Pforzheim (ots)

Nachdem er im Verdacht steht, am Mittwochmorgen in alkoholisiertem Zustand und ohne Führerschein mit seinem Auto gefahren zu sein, ermittelt nun das Polizeirevier Pforzheim-Nord gegen den 50-jährigen Besitzer eines Audi.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Audi in der Pforzheimer Körnerstraße zunächst ordnungswidrig geparkt und wurde deshalb gegen 7 Uhr dann durch den Tatverdächtigen umgeparkt. Dabei stellte ein Zeuge ein Anzeichen dafür fest, dass der Autofahrer alkoholisiert ist. Die in der Folge hinzugerufenen Polizeibeamten konnten daraufhin den 50-Jährigen in einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Anwesen antreffen. Da die Einsatzkräfte sofort starken Alkoholgeruch in seinem Atem bemerkten, führten sie mit ihm einen Alkoholvortest durch, welcher einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis hatte. Zudem fanden die Beamten heraus, dass dem 50-Jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Neben einer Blutprobe, die der Mann über sich ergehen lassen musste, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell