Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Falsche Angaben nach Parkrempler

Pforzheim (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend wurde ein parkender BMW in der Hauptstraße im Bereich der Hausnummer 111 im Stadtteil Eutingen an der rechten Heckstoßstange beschädigt. Besonders dreist: Auf dem hinterlassenen Notizzettel wurde die Beschädigung durch den Verursacher zwar zugegeben, der angegebene Name war jedoch unleserlich und die Mobilfunknummer nicht vergeben.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion Pforzheim, Tel.: 07231/186 4100, zu melden.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell