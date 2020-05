Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - 23-Jähriger schlägt und spuckt nach Polizeibeamten und landet in der Zelle

Horb am Neckar (ots)

In einer Gewahrsamszelle endete am Samstag der Abend für einen 23-Jährigen in Horb, nachdem er zuvor nach Polizeibeamten geschlagen und gespuckt hatte.

Vorausgegangen war dem Ganzen die Mitteilung eines Zeugen, der gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Außenstelle des Landratsamtes im Bereich der Jahnstraße mehrere Jugendliche gemeldet hatte, die dort eine Party veranstalten würden, bei der es wohl zu Streitigkeiten gekommen sei. Bei Eintreffen der beiden Polizeistreifen flüchteten sofort mehrere junge Männer, nur zwei junge Frauen sowie eine noch nach frischem Marihuana riechende Kräutermühle blieben zurück. Nicht zuletzt da neben Ordnungswidrigkeiten nach der Coronaverordnung auch Straftaten im Raum standen, suchten die Einsatzkräfte nach den Flüchtigen und entdeckten in unmittelbarer Nähe den 23-Jährigen sowie auch einen 22-Jährigen. Der Ältere hatte sich hinter einer Hecke versteckt und war sofort äußerst aggressiv. Die Beamten forderten ihn mehrfach auf, heraus und mit zum Streifenwagen zu kommen, was er jedoch nicht tat. Letztlich mussten ihn die Einsatzkräfte abführen. Hiergegen setzte sich der 23-Jährige jedoch heftig zur Wehr, indem er sich losriss. Nachdem er im weiteren Verlauf dann auch gegen die Einsatzkräfte schlug, überwältigen ihn die Beamten und legten ihm Handschließen an. Die Ordnungshüter wurden durch den 23-Jährigen während der Maßnahmen auch mit üblen Worten beleidigt und mit dem Tode bedroht. Letztlich spuckte der junge Mann sogar noch einen Beamten an. Dieses Verhalten nahm sich dann der 22-Jährige wohl zum Vorbild und fing nun seinerseits an, die Einsatzkräfte ebenfalls zu beleidigen. Neben Anzeigen, die beide junge Männer jetzt erwarten, musste der augenscheinlich deutlich alkoholisierte 23-Jährige auch eine Blutprobe abgeben. Zudem nahmen ihn die Beamten über Nacht in Gewahrsam, wofür er noch eine Extrarechnung erhalten wird.

